Jaak-Heinrich Jagoril jäi Eesti meistrivõistlustel 400 m tõkkejooksus MMi normist puudu vaid 3 sajandikku. Aeg 49,38 andis siiski kindla esikoha. Hõbeda võitis Jaak-Heinrichi vend Erik Jagor 51,61ga ja pronksi Aarne Nirk 53,13ga.

«Närv oli suurem kui olümpiamängudel,» tunnistas napilt MM-normile kaotanud Jagor. «Seespool olid suured ootused. Tean, et olen parem kui olin eelmisel aastal, aga seal on väga suur erinevus, kas jooksed selle käiguga, mis on ellujäämiskäik või jooksed nii, kuidas jaksad,» sõnas ta. «Täna olid mul pidurid peal, sest kohtades, kus ma tavaliselt kiiresti jooksen, olin aeglane. Ja vastupidi.»

Jaak-Heinrich Jagor. (Alar Truu)

Ta jätkas: «Kui nüüd leiaks selle võtme üles, et suudaks täiesti kabelisse joosta, siis meie tuntud esinumbril (Rasmus Mägil – toim) oleks tükk tegu siin Eestis. Oleks publikul ka põnevam vaatepilt.»

Kas MMi norm jäi tugeva konkurendi puudumise taha? «Teisalt tore kvaliteedinäitaja, kui üksi joostes jääb üks sajandik isiklikust rekordist puudu. Ma ei ütle, et kui oleks kõva konkurent kõrval olnud, oleks ma kiiremini jooksnud, aga finišisse oleks see eks paar sajandikku kiiremini aidanud.»

Kokkuvõttes usub Jagor, et pääseb ikkagi MMile. Täna on ta küll napilt joone all, kuid eest võib mõni konkurent veel ära langeda. «Usun, et minu võimalused Londonisse pääseda on suuremad kui 50 protsenti.»