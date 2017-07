Samal ajal, kui Õhtuleht trükikojas erinevate uudistega paberile saab talletatud, on Eesti võrkpallikoondisel võimalus teha Maarjamaa spordiajalugu - jõuda esimese suure pallimängualana MMile.

„Ega see pole niisama tulnud, et võidad Hispaaniat muretult ja... Oleme siiani teinud kõik, mis vaja. See on super ja loodan, et tehtut hinnatakse,“ sõnas koondise kapten Kert Toobal pärast seda, kui oli selge, et MMile pääsuks piisab viimasel päeval Belgia 3:0 või 3:1 alistamisest.

Tõsi, teekond pole olnud sugugi kergete killast, kuid Eesti vollemehed on taas tõestanud, et pallimängudes ollakse Eestis konkurentsitult parimad. Heidame pilgu Belgias toimunud MM-valikturniirile ja meenutame, mis meid ajaloolisest tähisest vaid ühe võidu kaugusele toonud on.

EMOTSIOON: Eesti mehed naudivad platsil iga hetke, millega süstitakse positiivsut ka poolehoidjatele. (VDB / Bart Vandenbroucke)

18.07 - päev enne turniiri algust