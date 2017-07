Sel suvel nii EMilt kui MMilt pronksise autasu kaela saanud Beljajeva nendib, et vehklemine on väga detailne ala, kus on tähtis pea külmana hoida. "Väga palju on kinni pisiasjades. Ühe-kahe veaga võib juba jääda kaotusseisu, kust on väga raske tagasi tulla. Siis peab pingutama ja lootma, et närvid vastu peavad."