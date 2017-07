Martin Kupper krooniti täna küll 61.70ga kettaheites Eesti meistriks, kuid tegelikult lahkus areenilt pettunud mees: Londoni MMi norm jäi Rio olümpiamängude neljanda kettaheitja jaoks alistamata.

"Eesmärk oli hoopis midagi muud, kui siit kulda kokku korjata," tõdes ta. Hooaja alguses jälitasid 28aastast meest mitmed haigused, mis tekkisid ilmselt ületreeningu järel.

Suve jooksul jõudis Kupperile üha enam kohale teadmine, et Londoni MM libiseb käest. "Võistlesin ja võistlesin, kuid midagi välja ei tulnud. Tunne oli juba üsna lootusetu, kuid püüdsin positiivseks jääda. Hommikul ärkasin alati lootuses, et midagi on ehk muutunud."

Martin Kupper (vasakul) ja Aleksander Tammert. (Alar Truu)

Ta jätkas: "Ketast kätte võtta on kuidagi võõras tunne. Koordinatsioon ja tehnika on veidi paigast, kuid ma ei taha hooajale joont alla tõmmata. Loodetavasti suudan tagasilöögist õppida."

Kupperi järel teenis hõbemedali Gerd Kanter (61.14) ja pronksi võitis kuldmedalisti treener Aleksander Tammert (55.80).