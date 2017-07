"Loodan, et neid ole palju, kes vastupidist väidavad," oli Eesti võrkpallikoondise kapteni Kert Toobali vastus küsimusele, kas kokkuvõttes oli ikkagi vägev turniir, isegi pärast seda kui MM-pilet käest libises.

"Meeskond ei jätnud siia mitte midagi," jätkas Toobal. "Nii mängijate, treenerite kui ka kogu staff´i poolt võin seda julgelt väita. Tegime kõik, mis võimalik, et olla MMil. Nagu näha, siis väga kaugel see pole."

Ta lisab: "Need on sellised momendid, mille meie sugune riik peab ära kasutama. Ainult siis on võimalik teha ajalugu, mis täna õhus oli. Kas me kõik võimalused ära kasutasime, see on teine jutt..."