Juba neljapäeval antakse avapauk autoralli MM-sarja üheksandale etapile ehk Soome rallile. Kui viimasel kümnendil on tihtilugu juhtunud, et juuli lõpuks on MMi üldarvestuse võitja üsna selge, siis tänavu kogub tiitliheitlus alles hoogu.

Liider Sebastien Ogier (M-Sport) juhib Thierry Neuville’i (Hyundai) ees 11 punktiga ning sõita jääb veel viis etappi. Ogier’ arvel on kaks etapivõitu, Neuville on parim olnud kolmel korral.

M-Spordi bossi Malcolm Wilsoni sõnul on harukordne, et juuli lõpus seis niivõrd põnevana püsib. "Palju on möödas ajast, kui viimati Soome etapile nii pingelises seisus mindi. See omakorda loob õhustiku väga põnevaks võistluseks," arutles Wilson.

Päris ilma viperusteta M-Spordi ralliks ettevalmistus ei sujunud, sest Ogier lõhkus teistil auto. "Kahju, et testimine loodetust lühemaks jäi, kuid nii Sebastien kui Ott (Ott Tänak – toim) lahkusid sealt hea tundega."