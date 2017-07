Spordifänne ajas segadusse Discoveri telekanali poolt välja reklaamitud saade, kus kõigi aegade edukaim olümpiasportlane Michael Phelps ujub võidu valgehaiga.

Kui mitmete nädalate jooksul suurelt välja reklaamitud saade lõpuks eetrisse lasti, tekitas see fännides suurt pettumust. Phelps ujus tegelikult võidu arvuti tekitatud valgehai simulatsiooniga. Phelps läbi 100 meetrit ajaga 38,1, "valgehai" 36,1.

100m Swimming Race Result:

1st place: Great White Shark 🇿🇦

2nd place: Michael Phelps 🇺🇸 #MondayMotivation pic.twitter.com/xMIckk57TD — NinetyFive (@NinetyFive_UK) July 24, 2017

I wish people were half as outraged with America's fake president as they are with Michael Phelps' fake shark. — andy lassner (@andylassner) July 24, 2017

Turns out “Michael Phelps races a shark” was really just “Michael Phelps swims alone and then compares his time to a shark’s time.” — Gary Parrish (@GaryParrishCBS) July 24, 2017