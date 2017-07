Esimese poolaja põhjal on vastus kindel "ei", teise poolaja põhjal aga "jah". Avapoolajal oli Eestil raskusi eelkõige kaitses, sest katete vahetamised aeti pidevalt sassi ja Rootsi sai stabiilselt punkte nii korvi alt kui kolmestest. Murrangu tõi mängu teise poolaja lõpus väljakule tulnud lühike koosseis, mis oli meeldivalt agressiivne. Teisel poolajal võtsid eeskuju ka teised kooslused. Pealegi peaksid Makedoonia ja eriti Kosovo võrreldes Rootsiga olema klassi võrra kehvemad võistkonnad ja ülemäära ei tasu muretseda.

1. Kas Eesti on 2018. aasta eelvalikturniiri mängudeks valmis?

2. Milline on mullu koondisest eemale jäänud vanemate tegijate Janar Taltsi ja Kristjan Kanguri vorm?

Vajab parandamist. Varasemate aastatega võrreldavat liidrikoorma kandmist on neilt liiga palju oodata, sest vanus (mõlemal 34) pressib peale. Juba Portugali turniiri mänge vaadates tundus, et Talts on Kangurist pisut paremas seisus ja tänane mäng kinnitas seda - paar tuttavat liigutust tegi ta ikka ära ja vähemalt teisel poolajal oli ta kaitses mehe eest väljas.

3. Kas randmeoperatsiooni järel esimese mängu teinud Rain Veideman tegutses sama hästi nagu möödunud suvel?

10 punkti ja neli resultatiivset söötu kogunud Veideman oli pisut puine, aga seda oli oodata. Tagamängija esimene kaugvise puutus napilt rõngast ja just kolmesed valmistasidki talle treeningutel suurimat valu. Kohati oli märgata ka vana head Veidemani, kes murdis korvi alla ja teenis vabaviskeid. Makedoonia mänguni on aega kümme päeva ja ilmselt muutub ta kindlamaks. Kui ikka käsi vastu peab.

Eesti vs Rootsi (Robin Roots)

4. Millise mulje jättis 216 cm pikkune rootslane Carl Engström, kes hakkab klubihooajal mängima Tartu Ülikooli ridades?

Täpselt sama mittemidagiütleva kui internetis levivatel videotel. Üheksa minutiga kogunes talle statistikakasti nullirida. Põhitsentri ainest igatahes ei paista. Samas koondiste tasemel talle rünnakul vastutust ei asetata ja kui ta sai ühe koha peal seista, sai ta kaitses oma asjadega enam-vähem hakkama.

5. Mida peab Eesti enne tähtsaid mänge parandama?

Avapoolajal lasi Eesti vastastel visata ridamisi vabu kolmeseid, mis said alguse ebaadekvaatsest katete vahetamisest. Segadusele järgnes veelgi rohkem segadust ja ühel hetkel oli Rootsi tabanud 15st kolmesest 9. Õnneks ei oodanud Eesti otsustavate mängudeni, vaid tegi korrektuurid juba poolajal.

undefined (Robin Roots)

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Avaldame asjaosaliste kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?