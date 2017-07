Eesti korvpallikoondis kohtus Kalevi spordihallis peetud sõpruskohtumises Rootsiga ja võitis tänu korralikule teisele poolajale 77:72.

Ehk enim rõõmu võis korvpallipublik tunda randmeoperatsioonist taastuva Rain Veidemani naasmise üle, kes viskas 10 punkti ning jagas kaaslastele kuus resultatiivset söötu. Veideman oli pisut puine, aga seda oli oodata. Tagamängija esimene kaugvise puutus napilt rõngast ja just kolmesed valmistasidki talle treeningutel suurimat valu.

"Käsi on otsas. Valus on ikka, aga midagi pole teha. Küll saab hakkama. Endiselt on kõige valusam just kolmeste viskamine," rääkis Veideman pärast kohtumist. Kaugvisete üritamisest pole ta siiski loobunud - täna jäi Itaalia esiliigas Udine tiimis jätkava eestlase saldoks neljast üks.

"Ma pole põhimõtteliselt kolm kuud võistlusolukorras korvpalli mänginud. Treeningutel küll, aga see pole päris see. Pisut kummaline oli platsil olla, kõik toimus nagu aegluubis," lisas ta. Vähemalt näitas Veideman endale ja treeneritele, et temaga saab 5. augustil Makedoonias algaval 2018. aasta MM-eelvalikturniiril arvestada.