"Tahan lahkuda, mängida ja õnnelik olla. Arsenal ei käitu minuga hästi, särginumbri võtmine on viimane piisk karikasse," on Perez öelnud.

Õhtulehe hinnang: Pole kahtlustki, et ründaja lahkub Arsenalist. Väidetavalt soovib ta väga Hispaaniasse naasta, kust tunneb Perezi vastu huvi just Deportivo La Coruna.

Klubi on mängijale rahvusvahelise vutimeedia andmetel teinud ka lepingupakkumise, mille kestvus on haruldaselt pikk - kümme aastat. Usume, et Perez liitubki Deportivoga.

2. Inglismaa jalgpalli endine tulevikulootus on saanud kosilase...Türgist! Kui eelmisel nädalal tegi Londoni Arsenali poolkaitsja Jack Wilshere'i eest pakkumise Sampdoria, siis täna teatas Türgi sats Antalyaspor, et nemadki soovivad rohkete vigastustega maadelnud Wilshere'i enda manu.

Jack Wilshere Bournemouthi särgis. (Dylan Martinez)

25aastane keskväljamees, keda peeti kunagi väga suureks talendiks, veetis eelmise hooaja laenul Inglismaa kõrgliigaklubis Bournemouth, kus teenis korralikult mänguaega. Ehkki tema leping Arsenaliga kestab veel ühe hooaja, näib, et klubi on nõus Wilshere'ist loobuma.

Õhtulehe hinnang: Antalyaspori 34 korda Inglismaa jalgpallikoondist esindanud poolkaitsja ei siirdu, selle peale võiks suisa mürki võtta. Küll tundub aga loogiline, et Wilshere käimasoleval suvel Arsenalist lahkub.

3. Manchester United tahab Müncheni Bayerni Arturo Vidali. Samuti on Punased Kuradid - nii Inglismaa klubi kutsutakse - huvitatud Bayerni keskväljamehest Renato Sanchesest.

Kui viimase liitumine Unitediga on reaalsem ning Bayern on portugallase pea kohale isegi hinnasildi riputanud - 48 miljonit eurot -, siis Vidali kohta võttis sõna Bayerni peatreener Carlo Ancelotti. "Arturo on meie mängija ja mul on sellesse kõvasti usku," sõnas itaallane.