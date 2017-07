Eesti võrkpallikoondis naasis eile hilisõhtul Belgiast koju heade emotsioonide, kuid kahjuks MM-piletita.

Pühapäeval peetud otsustavat kohtumist alustasid meie mehed hästi. Kohe esimestest hetkedest haarati mänguohjad ning seni kodupubliku ees veatult tegutsenud belglased loovutasid eestlastele geimi, mida varem turniiril polnud juhtunud.

Edasine oli paraku aga koduperemeeste pidu. Paar vahetust tõid mängu muutuse ja Belgia võitis järgnevad kaks geimi, millest piisas, et viimane MM-pilet napsata. Mängu lõppseisuks vormistasid võõrustajad varumeeste lahingus 3:1. Eestlaste viiepäevane katsumus oli elamusterohke, kuid paraku jäi maksimum saavutamata.

„Me andsime endast kõik, et MMile jõuda,“ kiitis eestlaste kapten Kert Toobal meeskonda ennastsalgava võitluse eest. „Näen, kui palju need mehed iga päev siia panustavad. Näen, mis seisus need mehed on, sellise viiepäevalise turniiri hommikuti – sealt peegeldub, et nad on endast kõik andnud. Võtan kõigi ees mütsi maha.“