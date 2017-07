Nädalavahetusel Kadriorus toimunud Eesti 100. kergejõustiku meistrivõistlustel tabas hämming staadioniteadustajat, kes sõnadega naiste 5000 meetri jooksu illustreerides polnud kindel, kas kuuendana lõpetanud Luna-Aleksandra Lagoda protokollirida kimbutab trükikurat või mitte.

Ei kimbutanud! Sünniaasta 2004 oli täiesti õigesti märgitud. Jah, viit kilomeetrit lidus koos täiskasvanutega 12aastane Kohtla-Järve tüdruk. Pikalt medalikonkurentsis olnud Lagoda saavutas lõpuks kümne võistleja seas tubli kuuenda koha. Sel kevadel Ida-Virumaal mitmeid pikemaidki rahvajookse võitnud sportlane kergitas kergejõustikuringkonna kollektiivse kulmu taevani ning tekitas küsimuse – kas see on okei, et lapseohtu neiu naistega mõõtu võtab?

„Ma ei pea õigeks, et 12aastane laps peab läbi elama sellise pingutuse nagu Eesti meistrivõistluste 5000 meetrit,“ sõnas tunnustatud kergejõustikutreener Harry Lemberg. „Temas on suure sportlase talenti, tal on potentsiaali tulevikus olümpiamängudel võistelda, seetõttu peaks ta oma organismi targalt välja arendama ja tervist hoidma, muidu ei tule head sportlast, vaid lihtsalt tubli ja tore Eesti kodanik. Võime kaotada andeka noore.“

Talle sekundeerib spordiarst Muza Lepik, kes tuletab meelde, et spordis on noortele paika pandud erinevad vanuseklassid ning sellises eas peaks mõõtu võtma omavanustega.