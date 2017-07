Kas Chris Froome saab rekordimeheks? Ajalugu ütleb, et ei ()

Britt märkis, et lisaks vanusele ei soosinud teda ka tänavuse Touri trass. „Mäefinišeid oli vähe ja temposõit lühike. Lõputõusude nappus tähendas seda, et favoriidid hoidsid ühte punti ja keegi ei julgenud kõiki jõuvarusid välja panna. Oli ettevaatlik Tour de France. Minu eesmärk oli hea olla just kolmandal nädalal ja see toimis – ma pole ennast viimastel etappidel kunagi nii hästi tundnud.“ Suurimat survet avaldas talle Kolumbia rattur Rigoberto Uran, kes kaotas Froome’ile lõpuks 54 sekundiga.