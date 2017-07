Eesti korvpallikoondis kohtus Kalevi spordihallis peetud sõpruskohtumises Rootsiga ja võitis tänu korralikule teisele poolajale 77:72.

Eesti koondise peatreener Tiit Sokk jäi tulemusega üldjoontes rahule, kui avapoolajal leiti ennast korraks 23:42 kaotusseisust. "Me ei tundnud vastast ja nende mänguplaani. Hea küll, praegu pole veel ettevalmistust vajagi. Esimesel poolajal jäime hätta üks-üks olukordades, kust nad said vabu kolmeseid. Rünnakul tegime omakorda lolle lahendusi. Lugesime poolajal kokku, et nad said 20 punkti kergete korvide tõttu. Seejärel võtsime end kokku," rääkis ta peale kohtumist.

Randmeoperatsioonist taastuva ja suve esimese kohtumise pidanud Rain Veidemani panusega jäi Sokk üldjoontes rahule. "Tore, et ta meid aidata saab. Ta on treeningutel kaasa teinud ja normaalselt visanud. Füüsiliselt on ta korras."