2011. aastal korvpalliliiga NBA põhiturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Derrick Rose sõlmib täna lepingu kolmel järjestikusel aastal NBA finaali jõudnud ja 2016. aastal meistriks tulnud Cleveland Cavaliersiga, kirjutas ESPN.

28aastase Rose'i kasutegur on viimase viie aastaga oluliselt langenud, põhjuseks mitmed rasked põlvevigastused. Seega pidi kahekordne maailmameister leppima Cavaliersi 2,1 miljoni dollari suuruse pakkumisega.

Viimati mängis Rose New York Knicksi rivistuses, kus viskas keskmiselt 18 punkti ning jagas 4,4 resultatiivset söötu. Aastatel 2009-2016 kuulus ta Chicago Bullsi.

Rose'i palkamist varjutab Cavaliersi jaoks tõik, et nende õnnetu tagaliinistaar Kyrie Irving tahab meeskonnast lahkuda ja nõudis tiimi omanikult Dan Gilbertilt, et ta vahetataks mõnda teise klubisse. Irvingu eelistusteks on San Antonio Spurs, Miami Heat, Minnesota Timberwolves ja New York Knicks.

Tema saatusest sõltub ka Rose'i roll Cavaliersi ridades. Kui Cavaliers ei saa Irvingu eest vastutasuks mõnda Rose'ist kasulikumat mängujuhti, võib ta kerkida algviisikusse. Teistel juhtudel sekkub Rose suure tõenäosusega pingilt. Muuhulgas on võimalik, et Irvingu soovi ei rahuldata ja ta jääb kõigest hoolimata meeskonda.