Eesti valitseva võrkpallimeistri Tallinna Selveriga liitus diagonaalründaja Taavi Nõmmistu, kes on mängis viimati Belgia klubis Maaseiki Nolikos. 26aastane ja 203 cm pikkune Nõmmistu alustas 2010. aastal profikarjääri just Selveris, aastatel 2011-2016 pallis ta Tartus.

"Tore on olla tagasi kohas, kus professionaalina alustatud sai. Eelmisel hooajal sain olla väga kvaliteetses võistkonnas tõelise tipptreeneri käe all. Kuna mänguaega sain vähe, oli selle hooaja eesmärgiks kindlasti mängida. Tallinna Selveris mul see võimalus kindlasti avaneb ning võrreldes Eesti liigaga sama tasemega välisliiga valimine ei tundunud hetkel mõistlik," rääkis Nõmmistu Selveri võrkpalliklubi kodulehele.

"Noorte mängijate ja uue treeneri Austris Štalsi kõrval saan kindlasti edasi anda ka eelneval hooajal kogetud õpetusi ja olla võistkonnale võimalikult kasulik. Arvestades muudatusi kogu liiga võistkondade koosseisudes saab kindlasti olema huvitav hooaeg nii sportlaste kui pealtvaatajate jaoks," lisas ta.