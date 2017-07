Golden State Warriorsiga 2015. ja 2017. aastal korvpalliliiga NBA meistriks tulnud Draymond Green sattus taas meediasse korvpallivälise juhtumi tõttu.

Tundmatuks jääda soovinud mees ja naine süüdistavad 27aastast Greeni vägivaldses kallaletungis. Süüdistajaid esindava Lisa Bloomi sõnul mõjutas Greeni käitumine kannatanute elu olulisel määral ja loomulikult mitte paremuse suunas. Rohkem infot juhtunu kohta peaks tulema Eesti aja järgi täna õhtul.

201 cm pikkune ääremängija on justkui magnet, mis pahandusi ligi tõmbab. Augustis jagas ta sotsiaalmeediakanalis Snapchat pilti enda peenisest. Alguses väitis korvpallur, et tema konto häkiti ja sellist pilti pole ta kunagi teinud. Hiljem ta vabandas ja tõdes, et avalikult üles pandud pilt pidi minema eravestlusesse.

Pisut varem vahistati Green süüdistatuna kallaletungis. Halvimal juhul oleks ta läinud 93 päevaks türmi, aga lõpus päädis asi 560 dollari suuruse trahviga. Suvi lõppes Greenile aga õnnelikult, sest ta võitis USA koondisega Rio olümpiakulla.