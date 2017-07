Nelja nädala pärast toimuv poksi suursündmus Floyd Mayweather juuniori vastaseis Conor McGregoriga ei tule endise raskekaalu maailmameistri Mike Tysoni sõnul eriline vaatamisväärsus.

Mike Tysoni sõnas Bastrool Sportsile antud intervjuus, et vabamaadluse kuningal McGregoril pole ringis Mayweatheri vastu lootustki. "Ise ta pani ennast sellesse lolli olukorda. Ta lüüakse jalamaid pikali, sest Floyd on teinud seda kogu oma elu," sõnas 50-6 rekordiga poksiikoon. "McGregor ei saa oma trikke seal teha, tal pole lootustki."

Tysoni sõnul on suurimaks pettumuseks asjaolu, et poksimatš lähtub poksi reeglitest. "Olen tige, sest lootsin väga, et mõlemad mehed võitlevad nagu on oma spordialal harjunud. Selles kogu küsimus ju seisnebki, et kas poksija suudab vabavõitlejale vastu hakata," sõnas mees.

Piletid suurmatšile läksid müüki eile õhtul ning kuigi istekoha eest küsitakse hingehinda, müüdi iga viimne kui pilet minutitega välja. Las Vegases 20 000 pealtvaataja ees toimuva poksimatši piletihinna küündivad 10 000 dollarini.