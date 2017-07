Milline oli su esimene kokkupuude korvpalliga?

Vanemad ütlesid et sündisin pall käes. Eks see nii vist oligi.

Mis on sinu jaoks parim osa korvpalli juures?

See feeling, mis mängides on. Seda on raske kirjeldada. Väljakul olles nagu kõik muu su peas kaob ja on ainult sina ja see mäng. Minu jaoks on see mäng nauding, aga muidugi nii kaua kuni kops koos on ja pead treenerilt vahetust küsima.

Kes on su suurimad eeskujud korvpallis?

Kobe ja Westbrook. Mõlemad on väga nahaalsed ja ülivõitluslikud, mis mulle väga meeldib.

Su taskus punnitab 50 000 eurot ning pead ostma auto. Millise?

Mingi korraliku Audi ostaks kindlasti, kuid mitte terve selle 50 000 eest. Veits jätan alles ka, sest lubasin vanaemale suureks saades põrnika (VW) osta.