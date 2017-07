Eile said esimesest ringist võidud Elena Malõgina naiste üksikmängus ja

meespaar Mattias Siimar / Markus Kerner. Samuti pääses Malõgina

venelanna Polina Bakhmutkinaga naispaaris teise ringi.



Homme algab võistluspäev kell 11. Esimese eestlasena on teises mängus

võistlustules Elena Malõgina, kes kohtub lätlanna Laura Gulbega. Kell 14

on Gorlats / Nuudi vastamisi Vene-Rootsi paariga Ekaterina Kazionova /

Fanny Ostlund, kellel on turniiri esimene paigutus.