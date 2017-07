Mitmeid kuud palgata olevad Sillamäe pallurid tegid esmalt üllatusliku 1:1 viigi tänavu kaotuseta püsiva Tallinna Levadiaga ja seejärel võitsid kahel korral Viljandi Tuleviku ning alistasid ka Paide Linnameeskonna. Kas mängukvaliteedi hüppe taga on hajuma hakkavad võlapilved? Klubi president Aleksandr Starodubtsev sõnas, et tänu Alexelale ning Sillamäe sadamale on möödunud aasta võlad klaaritud, kuid endiselt pole krõbisev kukkunud tänavu klubis mänginud ja mängivate pallurite kukrusse.

Üle viie nädala tagasi kaotas jalgpalliklubi Sillamäe JK Kalev Premium liigas Nõmme Kaljule 0:8 ning tundus, et kõik, finito – võlgadekoorma all ägav Ida-Virumaa klubi on vabalangemises ning neid ei päästa sel hooajal enam miski. Pärast seda on aga napsatud võimalikust kaheteistkümnest punktist kümme ja rühitud kaks astet ülespoole.

Kriisi ainsa põhjusena Ida-Virumaa halba majandusolukorda mainiv Starodubtsev on suvel kampa suutnud meelitada kolm uut täiendust – neist nimekaim on 25aastane Vene poolkaitsja Semjon Fedotov, kes 2011. aastal pallinud Moskva CSKA eest ühe mängu isegi Meistrite liiga põhiturniiril. Hiljem on mees mänginud idanaabrite madalamates liigades, kuid ikkagi, miks tuleb sellise taustaga jalgpallur muredes siplevasse klubisse?

„Otsisime keskpoolkaitsjad ning Fedotov on täpselt see mees, keda tahtsime näha,“ selgitab Starodubtsev tausta. „Enne tema tulekut oli meil vestlus ja ta oli nõus, et kui me ei suuda õigel ajal oma kohustusi täita, siis ta ootab. Saavutasime kokkuleppe.“

Mõnda aega tagasi Sillamäed ähvardanud liigast väljalangemise oht on taandunud ning hetkel lahutab neid tabeli üheksandast 12 punkti. Klubi president on kindel, et mängijatel potentsiaali jagub ning usub, et kolme punkti kaugusel viiendal kohal asuv Narva Trans on püütav. Kas keeruline hooaeg võib Sillamäele lõppkohast hoolimata hukatusliku põntsu panna? Starodubtsev kindlat vastust ei anna.