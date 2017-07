Eelringid läbis Olesk 579 silmaga (600 võimalikust) ning pääses viienda tulemusega finaali. Nagu Põlvast pärit sportlane tunnistas, algas seal ühtaegu loto ja närvide mäng. Kui Rio de Janeiro olümpiadebüüdil vedasid Oleskit alt just viimased, siis Bakuus mitte („Midagi väga erilist ei teinudki [vaimuga] vahepeal, Rio ise oli kõva kool. Sai asjade üle järele mõeldud ja vaikselt edasi mindud. Kindlasti väike puhkuski oli abiks.“)

Alustuseks kolm tabamust viiest. Seejärel täismäng ehk viis. Edasi kolm, kolm, viis, neli ja viis kuniks väljalangemissüsteemi tagajärjel olidki tulejoonele jäänud vaid kaks kõige kangemat: Peeter Olesk Põlvast ja Nikita Suhhanov Venemaalt. Laskmist alustanud Suhhanov seadis lati ülikõrgele, sest tabas kõik viis märki. Oleski saagiks jäi kaks pihtalasku. Kas alt vedasid närvid või tehnika? „Pigem tehnika,“ märkis treener Ranno Krusta hoolealune. „Viis lasti pihta, teadsin, et pean endast maksimumi andma. Seekord seda ei tulnud, viit pihta lasta on ikkagi keeruline. Aga kripeldama kindlasti ei jää.“

Kuidas võikski!? On ju tegu Oleski senise karjääri parima võistlusega, teiste seas jättis meie mees selja taha Rio olümpiavõitja Christian Reitzi. 2013. aastast on Oleskil kodus juunioride EMi standardpüstoli kuld ja olümpiakiirlaskmise pronks, ent täiskasvanute seas oli eilne esimene suurem saavutus. Peamiselt Tallinnas Audenteses treeniv laskja avaldas lootust, et ehk sai nüüd täiskasvanute seaski punni eest.

Mõnikümmend minutit enne ajakirjanikuga vestlust oli ta saanud kaela auga välja teenitud hõbedase autasu. „Loomulikult [on medal ilus ja särav]! Raske ka pealekauba,“ märkis täpse silmaga mees.

Lisaks uhkele medalile tagas Olesk endale kaheks aastaks Eesti Olümpiakomitee B-kategooria toetuse, mis hõlmab 1600 euro suurust palgafondi ning 1400 euro suurust olümpiaks valmistumise toetust. Kuivõrd Olesk on Kaitseväe palgal, siis lahutatakse tema igakuisest palgafondist 500 eurot.

Kapral Olesk tunnistas, et pole veel rahasüsti peale mõelnud. „Aga kõik tuleb abiks,“ osutas ta ja lisas, „ma ei ole priiskav tüüp. Kõik, mis on vaja olnud, selle olen ka [siiani] saanud. Kaitsevägi ja laskurliit on alati olnud toetavad.“

EMi eel tegi Olesk kolm-neli laskmistrenni nädalas, sõltuvalt 150-350 lasku päevas. „Seda on vähem kui enne olümpiat, seal sai üle pingutatud,“ sõnas ta.

Kodumaale Olesk veel ei rända, sest EMil ootavad teda võistlused standardpüstoli harjutuses ja suurekaliibrilise püstoli laskmises.

***

Olümpiakiirlaskmise ABC

Kasutatav relv: 5,6kaliibriline püstol, maksimaalse kaaluga 1,4 kg.

Distants märklaudadeni: 25 meetrit.

Kvalifikatsioonivõistlus

Laskude arv: 60, täpsemalt kaks korda kuus seeriat, igaühes viis lasku.

Harjutuse esimene ja teine pool lastakse eraldi (EMil järjestikustel päevadel).

Kahes esimeses seerias võib viiele lasule kulutada kaheksa sekundit, järgmises kahes seerias kuus ja viimases kahes neli sekundit.

Finaali pääsevad kuus paremat laskurit.

Finaal