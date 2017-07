Mõistagi on mõlemad oma riiki MMil esindanud. Goto on siiani üks Jaapani koondise põhimehi, kes sel kevadel toimunud MMil lõi kuus väravat (viis Poola, üks Brasiilia võrku). Lisaks on ta osalenud 2007. ja 2015. aasta MMidel. Nakamura kandis Jaapani särki 2005. aasta MM-il, mil korrati ajaloo parimat tulemust ehk neljandat kohta. Tekib põhjendatud küsimus, kuidas säärase kaliibriga mehed meie maale, amatöörliigasse mängima sattusid?

Nimelt oli kõikidel huvilistel õnn näha möödunud nädalavahetusel Pärnu plaažil müttamas Jaapani koondise staari Takasuke Gotot (32) ning saareriigis ala legendi staatuses olevat Tadaomi Nakamurat (42), mõlemal üll Nõmme BSC Olybeti rüü. Võrdlus prantslastega on asjakohane seepärast, et mõlemad rahvusmeeskonnad hoiavad oma ala maailma edetabelis üheksandat kohta.

Koos pruudi ja lapsega Eestisse rännanud Goto elatub rannajalgpallist, kuid Nõmmele tuli ta Mäeoru sõnutsi appi „väga sümboolse tasu“ eest. „Pigem oleme head sõbrad, neil oli vaba nädal ja poisid tahtsid tulla mängima. Ei läinud hirmsaks võidurelvastumiseks,“ lisab Eesti koondise üks tugitalasid.

Rannajalgpallimaailm erineb muruvuti omast vähemalt sama palju kui mäng ise. Vahest vutisõbra jaoks võõraim ongi tõik, et profimängijatel pole tihtipeale konkreetsest koduklubi, vaid nad rändavad riigist riiki, turniirilt turniirile. Goto saabus nädalaks Eestisse Iisraelist, selle loo ilmumise ajaks on jaapanlane juba otsapidi Šveitsis.

Ta polnud kunagi varem Eestis käinud, kuid leidis oma napist inglise keele leksikonist nii Tallinna kui Pärnu kohta kiidusõnu. „Priit viis mind Tallinna vanalinna, see on väga ilus,“ tunnustas Goto, kel Jaapanis oma rannajalgpallikool. „Pärnu rand on samuti kaunis. Armastan randa. Jaapanis on neid palju, aga mõnel pool on must liiv, mis on ülituline. Seal ei saa rannavutti taguda, aga õnneks on meil piisavalt ka valge liivaga randu.“

Priit Mäeorg (paremal) on heas mõttes vastutav selle eest, et Pärnu rannaliival sai näha maailmatasemel pallureid. (Martin Ahven)

Rannajalgpall olla Jaapanis tõusuteel, kuid oma populaarsuselt veel suurele vennale vastu ei saa. Kui Goto elegantseid puuteid ja efektseid käärlööke (need on tema lemmikud!) vaadata, ei suudaks uskuda, et ta alustas rannavutiga alles kuus aastat tagasi ehk 26aastaselt. Aga nii ta Õhtulehele kinnitas. Varem hullas Goto murul.

Mäeorg lausus, et suuri tarkusi rahvusvahelisel tasemel kogenud jaapanlased nõmmekatele ei jaganud. Osalt põhjuseks keelebarjäär (Nakamura keeldus seetõttu ka intervjuust), teisalt on eestlastelgi põhiteadmised olemas. „Pigem õppisime neilt pisiasju,“ ütleb Mäeorg.

Goto saagiks Eesti meistriliigas jäi nelja mänguga viis väravat, Nakamura jalga valgeks ei saanud. Kas viisakusest või siiralt, ent Goto märkis, et meie liiga tase olla nii tehniliselt kui ka taktikaliselt igati korralik.

Mäeorg ei välistanud, et jaapanlasi võib tulevikuski meie randades näha. „Sellised mehed lisavad vürtsi ja teevad asja põnevaks nii pealtvaatajate kui ka teiste mängijate jaoks,“ märgib ta. „Ikka on kihvt mängida kellegi vastu, kes mänginud maailmatasemel.“

Videokokkuvõte Jaapani ja Poola vahelisest mängust kevadisel MMil, kus Goto lõi viis väravat, neist neli käärlöögiga: