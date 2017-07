„Siis olin rohkem turniire mänginud, praegu on nii minimaalselt võistlusmänge, et nii või naa olen rohkem närvis ka välismaal mängides,“ sõnas ta pärast täismaja ees toimunud üsna kerget matši.

Aastase võistluspausi järel suve alguses väljakule naasnud haapsallane tunnistas pärast tänast avaringi 6:2, 6:1 võidumängu 19aastase poolatari Aleksandra Buczynska (WTA 1171.) vastu, et ta oli parajalt närvis ning seda juba mitu päeva enne turniiri algust. 2015. aastal viimati Eestis Tallinnas Fed Cupil pallides oli ta märksa rahulikum.

Pabistamisest hoolimata muigas tennisist, et mingisugust ekstrapinget ta edetabelipunkte ning auhinnaraha jahtides ei tunne.

„Isegi turniiri võites siin väga [edetabelis] ei tõuse,“ kihistas ta naeru. „Raha ka väga ei saa, nii et seda pinget ei ole.“

Kaia Kanepi puhkehetkel. (Stanislav Moshkov)

Karjääri jooksul 4 WTA- ning 11 ITF-turniiri karikat koju tassinud Kanepil on käimas tagasitulekusuvi. Aasta aega vigastuse tõttu tipptennisest eemal olnud sportlane teatas aprillis, et ta sai teda vaevanud valutavatest kandadest ning mononukleoosist jagu ning juunis seljatas ta Saksamaal Essenis toimunud 25 000 dollarilise auhinnafondiga ITFi võistlusel kõik konkurendid.

Esimese eestlannana WTA-turniiril triumfeerinud Kanepi tõdes, et eelmise aasta oktoobris ning novembris polnud tal aimugi, et ta spordiareenile naaseb.

„Aga siis hakkasin [Gerd] Kanteriga füüsilist tegema ja sain ka kandadele ravi,“ rääkis naine, kes praeguseks on endasõnul 100% terve. „Tegin füüsilist päris kaua ja aasta alguses mõtlesin, et kui juba trenni teen, võin mängida ka. Sealt hakkaski tagasitulek pihta. Mind häiris, et jalad olid valusad ja ei saanud niikuinii mängida, jaanuaris läks valu pärast ravi aina väiksemaks ja praegu ei ole enam midagi tunda.“

Kaia Kanepi on tervisehädadest vabanenud. (Stanislav Moshkov)

Glamuursete Suure slämmi heitluste ning teiste rahakate jõuproovidega harjunud Kanepil on madalama reputatsiooniga võistlustel mõnus pallida.

„Praegu on väga hea väiksematel turniiridel alustada,“ lausus Kaia. „Loomulikult olen tundnud Grand Slami mängimise tunnet ning eks ta ole veidi teistmoodi, aga mulle meeldib tennist mängida ja ma võin ka siin mängida.“

Jürikuul teatas Kanepi, et tal ei jätku välismaa treeneri palkamiseks raha ning abimeest pole ta tänaseni leidnud. Kas juhendajaks ei ole endiselt piisavalt krõbisevat?

„Keeruline on leida inimest, kes sobiks,“ poetas naine. „Füüsilise treeneri olen juurde saanud, tegelen tennisetreeneriga ka, aga keeruline on. Abilisi mul on. Kui Eestis trenni teen, siis nõu saan, aga tahan treenerit, kes minuga rohkem tegeleb.“

Kaia Kanepi otsib endale endiselt treenerit. (Stanislav Moškov)

Kanepi jättis vastamata küsimusele, kui kõrgele tal plaanis püüelda on – kas ta jõuab taas maailma tipptennisistide sekka?