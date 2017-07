1. Madridi Real ja AS Monaco on jõudnud Kylian Mbappe ülemineku osas kokkuleppele. Valitsev Meistrite ja Hispaania liiga tšempion Real maksab 18aastase prantslase eest suisa 180 miljonit eurot, väidab Hispaania väljaanne Marca, keda on nimetatud ka Reali mitteametlikuks pressiteenistuseks.

2. Barcelona pallurit ootab klubivahetus. Nimelt jahib 21aastase Munir El Haddadi allkirja Itaalia sats AS Roma, kelle suve suurimat ostueesmärki Riyad Mahrezit ei taha tema leivaisa Leicester City ära lasta.

Endine lapstalent Haddadi, kes võib mängida ründaja või ääreründajana, veetis eelmise liigahooaja laenul teises Hispaania kõrgliigaklubis Valencia, kus ta lõi 33 kohtumises kuus väravat.

Et Maroko juurtega Haddadi Valencias kuigi veenev polnud, on alust arvata, et Barcelona on nõus mehest loobuma.

Munir El Haddadi. (TT NEWS AGENCY)

Õhtulehe hinnang: Roma on nõus Haddadi eest maksma 25 miljonit eurot, kuid Barcelona hindab noormeest kõrgemalt. Usume, et suve lõpus Haddadi enam Kataloonia gigandi hingekirja ei kuulu ning hispaanlasel on võimalus end Romas tõestada.

3. Manchester United tahab sel üleminekuaknal veel kahte mängijat. Satsi peatreener Jose Mourinho ütles, et tema silmis on Unitedil vaja veel ühte poolkaitsjat ning ühe ründava suunitlusega ääremängijat.

Meedia pani Punaseid Kuradeid - nii Manchesteri tiimi kutsutakse - kohe paari Müncheni Bayerni Renato Sanchesi ja Milano Interi Ivan Perišiciga. Tõsi, viimast ja Unitedit on seostatud juba pikalt.

Õhtulehe hinnang: Oleme võrdlemisi kindlad, et Sanches siirdub sel suvel Itaaliasse AC Milani. Muide, eile kohtus Portugali superagent Jorge Mendes Milani direktorite Marco Fassone ja Massimilliano Mirabelliga, et arutada Sanchese ja teiste Mendesi mängijate üleminekut Saapamaa satsi. Tõsi, agendil on ka Unitediga head sidemed.