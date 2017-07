JALGPALL

Üle viie nädala tagasi kaotas jalgpalliklubi Sillamäe JK Kalev Premium liigas Nõmme Kaljule 0:8 ning tundus, et kõik, finito – võlgadekoorma all ägav Ida-Virumaa klubi on vabalangemises ning neid ei päästa sel hooajal enam miski. Pärast seda on aga napsatud võimalikust kaheteistkümnest punktist kümme ja rühitud kaks astet ülespoole.





Mitmeid kuud palgata olevad Sillamäe pallurid tegid esmalt üllatusliku 1:1 viigi tänavu kaotuseta püsiva Tallinna Levadiaga ja seejärel võitsid kahel korral Viljandi Tuleviku ning alistasid ka Paide Linnameeskonna. Kas mängukvaliteedi hüppe taga on hajuma hakkavad võlapilved? Klubi president Aleksandr Starodubtsev sõnas, et tänu Alexelale ning Sillamäe sadamale on möödunud aasta võlad klaaritud, kuid endiselt pole krõbisev kukkunud tänavu klubis mänginud ja mängivate pallurite kukrusse.