Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, John Stockton... Need on mõned nimed kuulsast 1992. aasta USA korvpallikoondisest, millele poogiti külge Dream Team'i nimetus.

Nüüd on korvpallisõpradel võimalus nautida haruldaseid kaadreid Dream Team'i esimesest rahvusvahelisest kohtumisest, milleks oli 136:57 võit Kuuba üle 1992. aasta Ameerika meistrivõistlustel.

RARE highlights of the Dream Team's first international game (feat. @MagicJohnson, Larry Bird & Micheal Jordan) ⭐️📼😱 #AmeriCup1992 pic.twitter.com/waKiCCaIFe