Manchester City sakslasest ääreründaja Leroy Sane (21) otsustas enda seljale teha hiiglasliku tätoveeringu... iseendast tähistamas veebruaris Meistrite liiga kaheksandikfinaalis Monacole löödud väravat.

Väidetavalt võttis kehamaalingu tegemine aega neli päeva.

The tattoo. It took two "long days" to do, four days in total. pic.twitter.com/ypDPLUrp1o