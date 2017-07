30aastane Serbia tennisetipp Novak Djokovic teatas, et tema jaoks on hooaeg lõppenud. 12 suure slämmi turniiri võitnud tennisist püüab välja ravida teda pikalt kimbutanud küünarnukivigastust.

Vigastus on Djokovici seganud viimased poolteist aastat. Järgmise paari kuu jooksul mees reketit kätte ei võtagi ning loodab väljakule naasta järgmise aasta alguses.

"Pidin selle otsuse vastu võtma. Olen viimase 12-15 kuu jooksul pidanud nõu paljude artside ja spetsialistidega ning kõik nad nõustusid, et pean aja maha võtma ning puhkama," selgitas ta.

I took time to make a decision about my recovery. Sorry for keeping you in the dark these days. Read more here https://t.co/tCSw46TOL2