Ott Tänak vastas Soome MM-ralli eel rahvusvahelise meedia küsimustele ning muuhulgas uuriti mehelt, kas ta sooviks järgmisel hooajal sõita Toyota meeskonnas. "Sooviksin sõita konkurentsivõimelises meeskonnas, kus võidelda maailmameistritiitli eest. Võimalusi on mitmeid, kuid peamine on kindlustada koht konkurentsivõimelises meeskonnas," ütles Tänak. Nimelt on suve jooksul käinud läbi mitmeid spekulatsioone, mis seostavad Tänakut ja Toyotat. Soomes baseeruva Jaapani rallitiimi juht Tommi Mäkinen on korduvalt meediale kinnitanud, et tema näeks Saaremaal sündinud Tänakut meeleldi oma tiimis.

Lisaks pidi Tänak meenutama ka Poolas MM-rallil toimunut, kui ta viimasel päeval avarii tegi ning ühe oma lemmikvõidusõidu sootuks punktideta lõpetas.

"Poolas kaotasime palju punkte, kuid tol momendil mõtlesin vaid võitmisele. Olud olid mudased ja keerulised, mul polnud lihtsalt õnne. Nüüd on uus nädalavahetus ja ettevalmistused läksid minu jaoks hästi," arutles Tänak. Kas Tänak lõpetab Soome ralli esikolmikus? "Kindlasti, poodium on meie miinimumeesmärk! Loodetavasti lõpetame kõige kõrgemal. Sellel nädalavahetusel on rallihooaja tipphetk. Soome on alati olnud keeruline võidusõit väga kiirete teedega. Neid teid peab austama, niisama ei tule siin midagi. Peab kõvasti keskenduma. Kas meeskonna boss Malcolm Wilson on enne rallit rääkinud ka võimelikest tiimikorraldustest, et Tänak kindla peale M-Spordile vajalikke punkte tooks?