Ott Tänakut on viimastel nädalatel tulevaks hooajaks Toyota WRC meeskonda sokutatud. Oma kommentaari eestlase kohta andis ka Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen.

"Tänak on sel hooajal suurepäraselt esinenud," sõnas soomlasest rallilegend. "Ta on igal rallil tippkonkurentsis ja väga kiire. Ta on lõpuks teinud vajaliku sammu, et olla parimate seas. Ta on piloodina palju arenenud, et heidelda võidu eest igal pool."

Vaatamata kuulujuttudele ei soostunud Mäkinen tuleva hooaja koosseisu kohta midagi avaldada. Tema sõnutsi hakkab Toyota tulevikule mõtlema alles pärast Soome rallit.

Siiski on Toyota boss varasemalt vihjanud, et Tänaku teenetest ollakse huvitatud. "Kui tahame olla edukad, peame vaatama võitjate suunas," rääkis Mäkinen.