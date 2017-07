Autoralli MM-sarja üldarvestuse kolmas mees Jari-Matti Latvala on võidu kihutanud ka Eestis Rally Estonial. Soomlase arvates on tegemist väga hea ralliga ning näib, et temal poleks midagi selle vastu, kui Rally Estonia ühel päeval ka MM-sarja kuuluks.

Eelmine MM-ralli Poolas kogus turvalisusprobleemide tõttu ohtralt kriitikat. "Ma ei kogenud Poolas publikuga palju probleeme, aga kuulsin, et mõned [piloodid] olid veidi mures. Nägin ka mõnda videot, kus pealtvaatajad olid ohtlikes kohtades," räägib Latvala.

Seega, kas turvalisusprobleemide tõttu peaks olema arutluse all Poola ralli asendamine MM-sarjas Rally Estoniaga? "See on väga hea ralli," tõdeb kahel korral Rally Estonial sõitnud soomlane.

"Ma ei tea, mis seis Poolaga on, aga vajame MM-sarja [Soome kõrvale] veel ühte kiiret kruusarallit. Kui Poola MM-sarjast kaoks, loodaksin, et oleks ralli sellistel kiiretel kruusateedel, mida Eestis jagub. Läbisime enne Poola minekut Toyotaga Lõuna-Eestis teste ning need olid väga edukad," lausub ta.

Latvala viskas õhku ka mõtte, et ehk võiksid Eesti ja Läti koos MM-rallit korraldada. Ta lisab: "Näen seda väga hea võimalusena, aga tean, et MM-rallit pole kerge organiseerida."