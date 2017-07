31aastase Kristina Kuuse auhinnakappi on juba mõnda aega kaunistanud kaks vehklemise Euroopa meistrivõistluste kuldmedalit. Täna saab ta sinna lisada maailmameistrivõistluste kulla, mille Kuusk toob koju Leipzigist.

Suur tänu! Ütlen ausalt, et mulle pole see kõik veel kohale jõudnud. Tervel võistkonnal on tunded täiesti laes.