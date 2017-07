Embrich tunnistas Õhtulehele, et esimene MMi kuldmedal on tema karjääri tähtsaim: "Jah, tundub küll."

"Paar viimast tiitlivõistlust ei olnud meie jaoks väga head, seega tahtsime väga võita. Teadsime, et võib tulla hea tulemus ja tegime selle nimel kõvasti trenni. Enne MMi arutasime, mis on valesti läinud ja mida kehvalt tegime," rääkis Embrich.

"Täna vehklesime kõik väga hästi. Olime hästi häälestatatud! Tahtsime seda väga, kõigi silmad särasid. Mitte kordagi ei tekkinud kahtlust, et võib halvasti minna. Seda ei juhtu väga tihti, et kõik, mis teeme, kõik, mida tahame, tuleb välja."

Gerd Kanteriga ühele pulgale tõusmine tähendab Embrichi jaoks palju. "See on väga meeldiv. Minu karjäär olnud nii pikk, et mõned medalid olen võitnud väga ammu. Hindan kõiki medaleid, aga maailmameistritiitlit mul ei olnud ja seda tahtsin väga saavutada. Tänan tüdrukuid, et nad tahtsid samamoodi kui mina," ütles vehkleja.

