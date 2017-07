Ent kõrge tempo kätkeb endas ka suurt ohtu, sest justkui välgukiirusel sõites võib kõige pisemgi sõiduviga tähendada karmi avariid. Et kiirus on sedavõrd suur ning vahed sõitjate vahel üldjuhul pisikesed, tähendab aps ka tõika, et kaotatud aega on ülimalt raske tagasi võita.

1951. aastal alguse saanud Soome mõõduvõtt on oma tempo poolest kurikuulus - MM-sarja kümnest kõige kiiremast rallist on sõidetud just seal. Muide, mulluse võitja Kris Meeke’i keskmiseks kiiruseks oli 126,62 km/h, mis tähistab MM-sarja tippmarki.

Autoralli MM-karussell on selleks nädalavahetuseks võtnud kursi meie põhjanaabrite juurde, kui Soomes sõidetakse paljude pilootide lemmiketapp. Rallimeka Jyväskylä ümbruse kiiretel ja voolavatel kruusateedel on seni eestlastest võidutsenud vaid Markko Märtin, kuid pole kahtlustki, et ka Ott Tänak soovib oma nime kuulsa ralli veelgi nimekamate võidumeeste sekka kirjutada.

Samas ei tule pilootidel Soomes rinda pista vaid suurte kiirustega. Tänavu on võistlustrass tavapäraselt väga tehniline ning rada on vürtsitatud ka mitmete hüpetega. Kui hüppele liiga tempokalt minna, surub aerodünaamika auto tagaosa alla, mis võib endaga kaasa tuua tarbetuid probleeme.

Soome MM-etapp on tuntud rallina, kus mujalt kui Skandinaaviast pärit piloodid kuigi tihti ei võida. 66 rallist 58 on võitnud kas Rootsist või Soomest pärit piloodid, seitsme triumfiga on edukaimad meie põhjanaabrid Hannu Mikkola ja Marcus Grönholm.

Muide, mitteskandinaavlastest on poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud Märtin, Prantsusmaa trio Sebastien Ogier, Sebastien Loeb ja Didier Auriol, põhjaiirlane Kris Meeke ning hispaanlane Carlos Sainz.

Eesti parim ralliäss Tänak on Soomes varem võidu kihutanud seitsmel korral. Parim tulemus pärineb 2015. aastast, mil 29aastane saarlane lõpetas viiendana. Mullu oli Tänak küll kiire, kuid purunenud amort ning kaks katki läinud rehvi ei lubanud tal esikohta püüda. Tagatipuks sõitis ta viimasel päeval kolmandat kohta püüdes vastu kivi, mis eestlase masina kraavi heitis.

Soomes jahib Tänak mõistagi esikohta. „Poodium on meie miinimumeesmärk! Loodetavasti lõpetame kõige kõrgemal. Sellel nädalavahetusel on rallihooaja tipphetk. Soome on alati olnud keeruline võidusõit väga kiirete teedega. Trassi peab austama, niisama ei tule siin midagi, peab kõvasti keskenduma,“ sõnas ta.

Rahvusvahelise meedia piirderõngas olnud Tänakult küsiti muuhulgas, kas M-Spordi pealik Malcolm Wilson on enne rallit rääkinud ka võimalikest tiimikorraldustest, et eestlane oma leivaisale kindla peale punkte tooks. „Ei. Pole kahtlustki, et võitleme meeskondliku MM-tiitli eest ning vajame selle kindlustamiseks silmi.

Individuaalsest tiitliheitlusest rääkides peab tunnistama, et Seb (meeskonnakaaslane Sebastien Ogier - toim) on pikalt eest ära. Peame kuni hooaja lõpuni olema stabiilsed ja kannatlikud. Kui konkurente tabab ebaõnn, siis on kõik veel võimalik,“ rääkis meie äss.

Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja pole ainus Eesti ekipaaž, kes Soome rallil kihutavad. Starti lähevad ka Raul Jeets koos navigaator Kuldar Sikuga, nende taltsutada on WRC2-klassis võistlev Škoda Fabia R5.

Ilmataat mängib pilootidele vingerpussi?

Lisaks kiiretele trassidele võib Soomes kaarte segada ilm. Mida pakuvad Soome MM-etapiks ilmatargad - kas pehmed pilvepadjad poetavad oma pisaraid teele või mitte? Peaks meteoroloogide ennustused täide minema, näevad rallisõbrad Soomes heitlikku ilma.

Näiteks peaks tänane publikukatse sõidetama pilvise, ent kuiva ilmaga. Reede õhtul ning terve laupäeva lubab aga vihma, samuti ka pühapäeva hommikul. Ent ilmselt on iga eestlane omal nahal kogenud, et ka ilmatargad panevad vahel puusse.

Hyundai piloodi Hayden Paddoni sõnul on võimalikul vihmal kaks mõju: kui sademeid peaks tulema vähe, võib see piloote isegi aidata, sest niiskel rajal on autodel parem pidavus. Peaks vihma kallama nagu oavarrest, muudab see trassi ohtlikult libedaks. Ka Tänak tunnistas, et ilmastik võib Soomes rolli mängida.

Kokku sõidetakse Soomes 25 kiiruskatset, millest esimene algab täna kell 19, kogupikkusega 315,63 kilomeetrit. Õhtuleht on Jyväskyläs kohal ning toob Teieni nii Tänaku kui ka teiste ässade tegemised koju kätte. Kõige põhjalikuma ülevaate Soome rallil toimuvast saate meie spordiveebist aadressil sport.ohtuleht.ee.

MM-sarja üldseis

1. Sebastien Ogier (M-Sport) 160 punkti

2. Thierry Neuville (Hyundai) 149

3. Jari-Matti Latvala (Toyota) 112

4. Ott Tänak (M-Sport) 108

5. Dani Sordo (Hyundai) 82

Konstruktorite arvestus

1. M-Sport 259 punkti

2. Hyundai 237

3. Toyota 153

4. Citroen 117

Tänak vahetab M-Spordi Toyota vastu?

Kuulujutud teemal, et Eesti parim rallipiloot Ott Tänak istub uuel aastal Toyota rooli, said hoogu juurde eilse Ilta-Sanomati veergudel.

Nimelt kirjutab Soome üks suuremaid päevalehti anonüümsetele allikatele tuginedes, et väga suure tõenäosusega ei jätka uuel aastal tiimis 36aastane Juho Hänninen, kelle tänavune aasta pole särav olnud. Lisaks pole saladus, et Toyota pealik Tommi Mäkinen (pildil) on eestlase teenetest huvitatud.

„Ott Tänak on väga tõenäoline valik uueks Toyota sõitjaks,“ lausus allikas Ilta-Sanomatile. „Hännineni jätkamine tiimis oleks sama suur üllatus kui Volkswageni naasmine MM-sarja.“ Küll peaks olema võrdlemisi kindel, et Jaapani autotootja roolis jätkavad Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi.

Ent Tänaku leivaisa M-Spordi pealik Malcolm Wilson ei kavatsegi eestlase teenetest võitluseta loobuda. Britt tõdes, et kuna 29aastane saarlane on pärast tänavust hooaega vaba mees, võib ta Toyotaga läbirääkimisi pidada. Küll kinnitas Wilson, et soovib Tänakut ka järgmiseks aastaks M-Sporti. „Mulle ei meenu ühtegi sõitjat, kellesse oleksin nii palju investeerinud ja sedavõrd rohkelt võimalusi andnud. Ma ei kavatse kergelt alla anda,“ ütles ta.

Mäkinen ja Tänak jäid Jyväskyläs võimalikust tehingust rääkides kidakeelseteks. Esimese sõnul hakatakse tulevikuplaane hauduma pärast Soome rallit, teine sõnas: „Sooviksin sõita konkurentsivõimelises meeskonnas, kus võidelda maailmameistritiitli eest. Võimalusi on mitmeid, kuid peamine on kindlustada koht konkurentsivõimelises meeskonnas,“

Latvala: ehk võiksid Eesti ja Läti ühise MM-ralli korraldada

Autoralli MM-sarja üldarvestuse kolmas mees Jari-Matti Latvala (pildil) on võidu kihutanud ka Eestis Rally Estonial. Soomlase arvates on tegemist väga hea ralliga ning näib, et temal poleks midagi selle vastu, kui Rally Estonia ühel päeval ka MM-sarja kuuluks.

Eelmine MM-ralli Poolas kogus turvalisusprobleemide tõttu ohtralt kriitikat. „Ma ei kogenud Poolas publikuga palju probleeme, aga kuulsin, et mõned [piloodid] olid veidi mures. Nägin ka mõnda videot, kus pealtvaatajad olid ohtlikes kohtades,“ räägib Latvala.

Seega, kas turvalisusprobleemide tõttu peaks olema arutluse all Poola ralli asendamine MM-sarjas Rally Estoniaga? „See on väga hea ralli,“ tõdeb kahel korral Rally Estonial sõitnud soomlane. „Ma ei tea, mis seis Poolaga on, aga vajame MM-sarja [Soome kõrvale] veel ühte kiiret kruusarallit. Kui Poola MM-sarjast kaoks, loodaksin, et oleks ralli sellistel kiiretel kruusateedel, mida Eestis jagub. Läbisime enne Poola minekut Toyotaga Lõuna-Eestis teste ning need olid väga edukad,“ lausub ta.