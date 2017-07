Pärnus toimub sel nädalal 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITFi turniir Merko Estonian Open. Kaia Kanepi ja Jürgen Zopp on üksikmängus jõudnud veerandfinaali. Maileen Nuudi/Valeria Gorlats ja Markus Kerner/Mattias Siimar võistlevad paarismängus finaalikohtade eest.

Paarismängu veerandfinaalis alistasid Nuudi/Gorlats esimese paigutusega Vene-Rootsi paari Ekaterina Kazionova/Fanny Ostlund 6:4, 6:4 ja meestest said Kerner/Siimar loobumisvõidu Itaalia-Šveitsi paarilt Andrea Guerrieri/Riccardo Maiga.

Homme algab võistluspäev Pärnu kesklinna väljakutel (Ringi 14a) kell 11. Eestlaste mängud on planeeritud pärastlõunasse. Kell 14 on Markus Kerner/Mattias Siimar meeste paarismängus vastamisi esimese paigutusega Norra-Läti paariga Frederik Ask / Mikelis Libietis.