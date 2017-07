Viimastel aastatel hulganisti medaleid võitnud Eesti vehklejad jõudsid eile uue verstapostini – Saksamaal Leipzigis triumfeeriti ajaloos esimest korda võistkondlike maailmameistritena!

Eesti epeevehklejate edu on muutunud nii tavapäraseks nagu mustad jõulud või bataadifriikaid pakkuv foodtruck hipstertänaval, et kerge on ununema, kui oivalisi tulemusi meie mõõgagurud viimastel aastatel näidanud on.

Medaleid aina sajab ning sajab. Ning see pole kerge pead paitav uduvihm, vaid jalust nõrgaks võttev taevavesi. Viimati jäid naised autasuta 2011. aastal ehk olümpiaala tiitlivõistluste medaleid on kokku krahmatud kuuel järjestikkusel aastal! Uskumatu. Eile lisati veelgi vunki ning esimest korda võitis Eesti epeevõistkond MM-tiitli! Ajaloolise koosseisu moodustasid Irina Embrich, Julia Beljajeva, Erika Kirpu ning Kristina Kuusk.

AITÄH TEILE! Julia Beljajeva, Erika Kirpu, Irina Embrich ning Kristina Kuusk on maailmameistrid! (AFP)

Avaringis vaba olnud Eesti naiskonna esimeseks vastaseks oli Hong Kong, Aasia mõõgaõed purustati koguni tulemusega 45:17. Veerandfinaalis kohtuti Rio olümpiavõitjast Rumeeniast jagu saanud Saksamaaga ning matši järel vahtisid tabloolt vastu kummaliselt väiksed numbrid – 12:11. Õnneks meie kasuks.