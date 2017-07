Täna öösel saabus Tallinnasse laupäeval Saksamaal Leipzigis meeste epee individuaalturniiril hõbemedali võitnud Nikolai Novosjolov (37). Karjääri seitsmenda tiitlivõistluste medali kaela saanud vehkleja oli sõpradelt ning lähedastelt õnnitlusi saades lõbusailmeline, kuid torgetega 13:15 itaallasele Paolo Pizzole kaotatud kuldmedal paistis tal veidi hingel olevat. „Ma ütleks Gerd Kanteri isa sõnad, et koht on hea, aga tulemus võiks olla parem,“ muigas mees. „Medal on medal ja seda on alati väga meeldiv võita, aga kui oled kõige kirkamale medalile nii lähedal, siis tahaks seda. Naised tegid suurepärase etteaste (võitsid maailmameistritiitli – S.K.), näitasid mulle järjekordselt koha kätte (naerab – toim.). Loomulikult olen medali üle väga õnnelik, aga paraku olen sportlasena maksimalist.“

Kaotatud kullast hoolimata on Novosjolovi vehklemisaasta möödunud üdini edukalt. Juunis võitis ta Gruusias toimunud Euroopa meistrivõistlustelpronksise autasu, nüüd lisandus auhinnakappi hõbe. Kas maksimalist temas on pettunud, et kummalgi suurvõistlusel jäi poodiumi kõrgeim aste puutumatuks?

„Sain ühe hooaja jooksul kaks medalit ja see on minu jaoks esmakordne ning väga meeldiv kogemus,“ sõnas mees. „Nii et las need kohad jäävad sellised nagu nad on.“ Leipzigis lõppenud MMil esinesid Eesti vehklejad lausa suurepäraselt! Lisaks epeenaiskonna kullale ning Novosjolovi teisele kohale sai naiste individuaalvõistluses medali kaela Julia Beljajeva. Meie vehklemine on õitsenud juba mitmeid aastaid. Miks ometi?