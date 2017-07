2 fotot

Athletics - Men's Discus Throw Final 2016 Rio Olympics - Athletics - Final - Men's Discus Throw Final - Olympic Stadium - Rio de Janeiro, Brazil - 13/08/2016. Martin Kupper (EST) of Estonia competes. REUTERS/Kai Pfaffenbach FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. (KAI PFAFFENBACH)