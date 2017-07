Samadel minutitel, kui Eesti vehklemisnaiskond kindlustas maailmameistritiitli, võitis Ken-Mark Minkovski Euroopa noorte olümpiafestivalil kaugushüppes hõbemedali.

Minkovskile tõi hõbeda kolmandal katsel hüpatud 6.93. Kulla võitis ülekaaluka tulemusega 7.41 belglane Daniel Segers, kes hüppas kõigil kirja läinud viiel katsel stabiilselt üle seitsme meetri. Pronksmedali teenis norrakas Henrik Flatnes tulemusega 6.89.

Värske hõbemedaliomanik Ken-Mark Minkovski tunnistas, et medal oli algusest peale tema eesmärk. "Terve kvalifikatsiooni ja terve finaali mõtlesin selle peale ning tundsin medalipinget. Teadsin olümpiafestivalile tulles, et Euroopa edetabelite järgi olin kolmas või neljas, aga kuna üks britt jättis tulemata, pani see mind vähemalt edetabeli põhjal medalikonkurentsi. Györi kohale jõudes ja stardiprotokolli uurides leidsin sealt ka mitu sellist sportlast, kes polnud Euroopa edetabelis, kuid on hüpanud kõvasti üle seitsme meetri. See heidutas mind küll, aga lõpuks ei pääsenudki nad kvalifikatsioonist edasi,” rääkis Minkovski, kes hüppas kvalifikatsioonis 7.12, tema isiklik rekord on sellest veel nelja sentimeetri kaugusel.