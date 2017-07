Soome ralli testikatse möödus õnnetult Toyota piloodi Juho Hännineni jaoks, kes kokkupõrkel rajapiirdega oma auto lõhkus.

Soomlane tegi avarii korraldajate poolt teele asetatud takistuse tõttu. Eesmärgiks peaks olema kiiruse vähendamine, kuid tundub, et rallimeestele selline käik pigem ei meeldi.

Korraldajaid kritiseeris ka Ott Tänak. "Need piirded on juba liiast ja mõned neist on väga kitsaste kohtade peal. Tunne on selline, nagu suured poisid oleks lasteaeda mängima sattunud. Pole muud teha, kui olukorraga harjuda,” ütles ta Iltalehtile.