Ott Tänaku leivaisa M-Spordi pealiku Malcolm Wilsoni sõnul pole eestlasel täna algaval Soome MM-rallil midagi tõestada. Wilson läheb autoralli MM-hooaja üheksandale etapile vastu väga kõrgete ootustega. "Kõik sõitjad on heas seisus ning auto on testidel hästi esinenud. Kindlasti tuleb kõva võitlus ning testikatse aegu vaadates on selge, et seis on väga tasavägine," rääkis ta. Wilsoni arvates on Soomes eelis neil, kellel on siinsel rallil rohkem kogemusi. Ta lisab, et isegi üks väike viga võib kellelegi rallivõidu maksma minna.

Ehkki Tänakul läks Poola ralli aia taha - mäletatavasti sõitis ta viimasel päeval liidrikohal olles vastu puud -, ei arva Wilson, et 29aastasel saarlasel Soomes midagi tõestada on vaja. "Ott näitas Sardiinias, et tal on võitmiseks kõik vajalik olemas. On oluline, et ta ralli lõpuni sõidab ja et Tänakul mingisuguseid muresid poleks," sõnas britt.

Viimastel päevadel on rallimeedia üks kuumemaid teemasid olnud Tänaku tulevik - kas ta jätkab M-Spordis või liitub näiteks Toyotaga, kellega eestlast palju seostatud on? Wilson tunnistab, et Tänakul on vaba voli teiste meeskondadega rääkimiseks, kuid tema ei soovi meie ässast kergekäeliselt loobuda. "Ideaalmaailmas tahaksin alles jätta kõik praegused sõitjad. Kas seda ka suudame, ei oska ma öelda. Meeskond on väga tugev ning terve tiim on Sebastien Ogieri liitumisest kasu lõiganud. Ka Ott on palju õppinud. Mäletan, et ütlesin talle aasta alguses: vaata ja õpi mehelt, kes on MM-sarja ajaloo üks paremaid piloote. Pean mõtlema ka M-Spordile, sest mul on 300 töötajat ja päeva lõpuks teen seda, mis on minu arvates M-Spordile pikas perspektiivis kõige kasulikum," selgitas Wilson.