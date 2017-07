"ERRi jalgpallipakett on nüüd täielik, järgneva kuue aasta jooksul on suur jalgpall ERRi kanalites," kinnitas Saarna. ERRi spordijuhi kinnitusel jõuavad kaks järgmist jalgpalli MM-finaalturniiri, EM-finaalturniir ning kõik jalgpallikoondise kohtumised vaatajateni ERRi jalgpallistuudio vahendusel ning lisaks ERRi eestikeelsetele kanalitele ka ETV+ kanalis, venekeelse kommentaariga. Rivo Saarna kinnitusel Eesti jalgpalli meistrivõistluste Premium liiga mängud ERRi telekanalites jätkuvad. "Jalgpalli rahvusvahelised tiitlivõistlused, rahvuskoondise mängud ning Eesti jalgpalli järelkasvu loov Eesti meistriliiga moodustavad koos loogilise terviku, mis kõnetab suurt hulka ühiskonnast, demograafilistest tunnustest sõltumata," kommenteeris Rivo Saarna.

"Jalgpall, arvestades ala populaarsust ja harrastajate hulka, on maksimaalse auditooriumi ja üldist huvi silmas pidades laiaulatuslik tervik, mille nimel spordiõiguste turul pingutada," nentis Saarna.



Ülekandeõiguste ostu aitab finantseerida Eesti Jalgpalli Liit, kes eraldab sihtotstarbelise toetusena õiguste omandamiseks ERRile aastatel 2017-2021 kokku kuni 950 000 eurot. ERRi spordijuhi sõnul oli partnerlus jalgpalliliiduga konkurentsiolukorda silmas pidades vajalik.

Rivo Saarna kinnitas ka, et sihtotstarbelise projektitoetuse lepinguga ei kaasne mingeid tingimusi ega kohustusi reklaam- või sponsorteabe edastamiseks. "On oluline, et saame säilitada jalgpalliülekannete järjepidevuse ning terviku vabalevi kanalites," nentis Saarna.

2016. aasta jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Prantsusmaal jälgis ERRi telekanalite vahendusel kokku 710 000 vaatajat ehk 58,7% kogu Eesti teleauditooriumist (Kantar-Emor, katvus 15 järjestikust minutit ja rohkem).