Ratasepp rääkis, et Lensahnis toimuvat kolmekordset ultratriatlonit peetakse ultratriatleetide seas raskeimaks ultratriatloniks just selle formaadi poolest: "Kui tahad olla esikohakonkurentsis, siis kolmekordse ultratriatloni distants ei võimalda hetkekski hingetõmbeaega ega puhkust. See on füüsiliselt piiripealne katsumus, mille keha suudab puhkamata läbida. Eelmise aasta kogemus näitas, et konkurents on tihe ja iga puhkuse hetk, isegi peatus söögiks, võib kätte maksta. Seda enam, et sel korral tahan raja läbida kiiremini kui mullu," selgitas ta.

Eelmisel aastal jäi Ratasepal esikohast puudu 26 minutit ning esikoht jäi tookord ennekõike kogemuste puudumise taha. "Need 26 minutit kaotasin ma vahetusalades ja rattal tehtud lühikeste toidupeatuste ja vihmast tingitud riiete vahetamise tõttu. Võitja ei tulnud näiteks 540 km jooksul kordagi ratta seljast maha, ta toitus hoo pealt, muutlikul ilmal ennast mõjutada ei lasknud ning vahetusaladest “lendas” peatumata läbi," kirjeldas Ratasepp.

Stardinimekirjas on 40 võistlejat, kellest mitmed on Ratasepale varasematest ultrakatsumustest tuttavad. Näiteks on tiitlit kaitsmas viimase kolme aasta võitja Richard Jung (endine Widmer), kes võitis kolm nädalat tagasi ka kolmekordse ultratriatloni MMi Austrias, kus ta krooniti maailmameistriks ajaga 33:39.01.

Toetav ja kodune kogukond

"Ultrakatsumustel käivate ultratriatleetide ring ei ole väga lai. Loomulikul on igal aastal uusi tulijaid, ent suur osa nimedest on alati tuttavad. See teeb võistlusel osalemise alati kodusemaks – sa tead inimesi ja nende võimeid, kõik toetavaid üksteist, olenemata kui raske neil endal on. See on ultrakatsumuste üks äärmiselt positiivne pool," ütles ta.

Kolmekordne ultratriatlon on eelvõistlus hooaja põhivõistlusele. Ratasepa võistlushooaja lõpetab vaid 2,5 nädalat pärast Saksamaa katsumust Šveitsis toimuv kümnekordne ultratriatlon, kus ta peab järjest läbima 38 km ujumist, 1800 km ratast ja 422 km jooksu. Kümnekordse ultratriatloni start antakse 16. augustil.

Möödunud aastal korraldas Ratasepp endale Eestis katkematus formaadis 5-kordse ultratriatloni, kus läbis 110 tunniga 19 km ujumist, 900 km ratast ja 211 km jooksu, magades sh vaid 10 tundi. 2016. aasta üks põhisündmusi oli Šveitsis toimunud 10-kordne ultratriatlon, kus kümnel järjestikusel päeval tuli iga päev läbida üks täispikk triatlon ehk 3,8 km ujumist, 180 km ratast ja 42,4 km jooksu. Ratasepp finišeerus teisena ajaga 108:58.48.