Põhimeeskonnas on tänavu kindlad üheksa nime: Tanel Sokk (PG), Vytenis Cizauskas (PG), Steven Cook (SG), Kristen Meister (SG), Kent Kaarel Vene (F), Janar Talts (PF), Kristjan Kitsing (PF), Heivo Parrol (C), Carl Engström (C).

Ehkki hooaja 2017/2018 algus on veel mõni kuu eemal, on Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna koosseisu osas saavutatud üsna hea selgus ning lõviosaga meestest on käed löödud.

Varasemalt kuulus mees pikalt Kaunase Žalgrise süsteemi ning tuli esindusmeeskonnaga 2014. aastal Leedu meistriks. Noortekoondistest on ette näidata Euroopa meistritiitel U16, U18 ja U20 vanuseklassist ning MMi kuld U19 vanusest.

196 cm pikkune ja 22-aastane ameerika tagamängija Steven Cook tuleb Euroopasse esimest hooaega, olles kevadel värskelt Princetoni ülikooli lõpetanud. NCAA esimesse divisjoni kuuluva Princeton Tigersi koosseisus teenis ta kõigil neljal ülikooliaastal tublisti mänguminuteid, kõige enam oma viimasel hooajal – 30,2 minuti jooksul viskas mees 13,6 punkti, võttis 5,1 lauapalli ning andis 1,7 korvisöötu.

Lisaks nkaasab Tartu esindusmeeskond treening-ja võistlusprotsessi ka oma korvpallikooli lubavaimad noormängijad: Kerr Kriisa (PG), Robin kivi (SG), Märt Rosenthal (SG), Hendrik Eelmäe (F), Patrik Saal (F).

Meeskonna peatreener Priit Vene on optimistlik mõlema Tartusse tuleva leegionäri osas. "Otsisime eelkõige välismaalt mängijaid selle järgi, et nad sobituks võimalikult hästi meie ette nähtava mängujoonisega. Mängujuht Cizauskas on Leedu kooliga tugev mängija, kelle parimad küljed on täpselt meile sobivates kohtades. Temalt ootan tänavu tagaliini liidrirolli kandmist," ütles ta.

"Cook tuleb heast ülikoolist ja näidanud ilusaid esitusi, aga eks tema esimene aasta Euroopas toob omad mured. Nii palju, kui suhelnud oleme, tundub, et ka tema võiks sobida täitma neid ülesandeid, mida temalt ootame: palju punkte ja hea kaitsemäng."

Steven Cooki hooaja parimad hetked:



Uute eestlaste kohta sõnab Vene: "Meil on väga hea meel, et saime kaks Eesti koondise meest, Taltsi ja Kitsingu, uueks hooajaks meie juurde liita. Põlise tartlasena ei pea Kitsing kindlasti pikalt endas motivatsiooni otsima, et meeskonna eest parim anda ning sama ka Taltsiga, kes kogenuma mängumehena noorte kõrvale väga vajalik lisand. Mõlemad on suvel koondise eest sümpaatseid esitusi teinud, loodame kindlasti Tartus sama näha."

Tänavuse hooaja komplekteerimisprotsess kulges peatreeneri sõnul soovitust veidi vähem sujuvalt: "Me ei saanud paraku kokku päris kõiki neid mängijaid, keda me tahtsime. Me ei unusta kindlasti ka oma viit noort, meeskond on koostatud nii, et vanemad ja kogenumad katavad liinid ära ja seeläbi saame sujuvalt integreerida ka noored. Lõppeesmärk on jõuda meeskonnani, kes sobitub omavahel ideaalselt ning tegutseb sujuvalt."

Vaid üheksa mehega hooaega mängida Vene siiski ei plaani: "Vaatame loomulikult jätkuvalt ringi, kuid kiirustama kindlasti ei hakka. Soov kümnes mängija juurde leida on olemas. Sellest hoolimata ei jää meeskonna juurest kõrvale ka oma noored – kedagi jõuga juurde tooma või eemale peletama me kindlasti ei hakka. Kõik saavad võimaluse."

Tuleva hooaja seisukohast on tänaseks selge vaid see, et Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna mängud FIBA Europe Cupi raames saavad toimuma septembri teises pooles, 20. ja 27. septembril.