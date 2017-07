Läinud hooajal Maik-Kalev Kotsariga riietusruumi jaganud Sindarius Thornwell sõlmis NBA klubi Los Angeles Clippersiga kolmeaastase lepingu.

22aastane mängumees valiti selle aasta NBA draft'i 48 valikuna Milwaukee Bucksi poolt, kes mehe mängijaõigused kaks miljoni dollari eest Clippersile müüsid.

Unelmateliigas lepingu teeninud Thornwell kirjutas alla kolmeaastasele lepingule, millega ameeriklane teeniks 3.8 miljonit dollarit. Küll on kontrahtis garanteeritud ainult esimesed kaks aastat, mis tähendab, et Clippersil on pärast teist aastat õigus mehe teenetest loobuda.

Viimasel ülikooliaastal viskas Thornwell NCAA turniiril nelja parema hulka jõudnud Carolina Gamecocksi eest 21.4 punkti, võttis 7,1 lauapalli ja teostas 2,1 vaheltlõiget.

NBA suveliigas Los Angelese särgis pallinud Thornwell suutis kohtumiste jooksul oma keskmisteks numbriteks saada 14,3 punkti, 3,5 lauapalli ja 1,8 vaheltlõiget.

