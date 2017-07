Ent soomlaste ülevõim ei kestnud vaid eelmisel sajandil teise poole alguses. Vahemikus 1993-2017 sõidetud 24 Soome rallil on 18 korral võit jäänud koju. Seega on kohalikud suutnud välisjõudu väga edukalt tõrjuda ka pärast aega, mil meie põhjanaabrite ülekaal oli loogiline.

Enne, kui lubame loo peategelastel riide tagant rambivalguse kätte astuda, tuleb õiendada paar arvet. Nimelt on ilmselge, et 1951. aastast sõidetava Soome ralli algusaegadel pidigi kohalike hegemoonia olema vankumatu, sest ega's toonastel mõõduvõttudel kuigi palju välismaalasi - kui üldse - ei osalenudki.

Soome MM-ralli pole kuulus vaid oma närvekõditava kiiruse ja põrgulike hüpete poolest, sest 66 seni peetud mõõduvõtust suisa 54 on võitnud kohalikud. Õhtuleht uuris nelja praeguse ja ühe endise tipp-piloodi käest, miks on mittesoomlastel ajalooliselt olnud sedavõrd raske meie põhjanaabrite juures võita.

Thierry Neuville

MM-sarja üldarvestuses Sebastien Ogier' järel teist kohta hoidev Thierry Neuville arvab, et soomlaste ülekaalu põhjus on lihtsamast lihtsam. „Nad on siin ju üles kasvanud. Edu on tulnud tänu Soome ralli teede tundmisele ning siin sõitmise kogemustele,“ räägib belglane, kes jääb enne Soome rallit Ogierist maha 11 punktiga.

Thierry Neuville. (Alar Truu)

Lõuna-Korea autotootja Hyundai esipiloot lisab, et soomlaste rohketele võitudele on vundamendi ladunud ka tõik, et tihtipeale on meie põhjanaabrite piloote MM-sarjas rohkem kui teisi rahvuseid. „Soomlasi on palju ka tänavu, aga on vaid üks belglane ja üks prantslane,“ viitab Neuville endale ja Ogierile.

Hayden Paddon

Sarnaselt meeskonnakaaslasele Thierry Neuville'ile nendib ka Hayden Paddon, et soomlaste ülekaalu põhjuseid pole vaja kaugelt otsida. „Kui säärastel kiiretel kruusateedel üles kasvad, õpid aja jooksul katsete iseloomu selgeks - kuidas hüpetele minna, kui kaugele lennata ning kuidas hüppele läheneda,“ räägib ta.

Uusmeremaalase arvates on Soome ralli unikaalne, kuid see ei tähenda, et mittesoomlastel pole võimalik seda võita. Küll arvab Paddon, et erinevalt kohalikest tuleb välismaalastel võtta rohkem riske ning enda maksimumpiiri tihedamini kombata.

Paddoni sõnul aitab tänapäeva tehnoloogia mittesoomlastel rallil paremini hakkama saada. „Näiteks MM-sarja otseülekanded ja pardakaamerate salvestised teevad välismaalastele Soomes võidu püüdmise hõlpsamaks,“ sõnab 30aastane ralliäss. Erinevatest videotest on pilootidel võimalik konkurentide tegemistest õppust võtta ning oma sõidujooni parandada.

Hayden Paddon. (Alar Truu)

Muide, ka Uus-Meremaa rallitrassid on tuntud kiirete ja voolavate teede poolest. Kuidas võrdleb Paddon kodumaa ja Soome katseid? „Uus-Meremaal pole nii palju hüppeid. Soome puhul on unikaalne ka tõik, et eksimisruumi on paganama vähe. Rajapervel sõitmine võib auto tagaosa kraavi kiskuda, seega tuleb teest kasutada igat sentimeetrit. Samas tuleb jälgida, et tee otsa ei saa,“ ütleb maakera kuklapoolelt pärit piloot muheledes.

Sebastien Ogier

Valitseva neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier' sõnul oli soomlaste ülekaal eriti ilmne eelmisel sajandil ning praegu on trend tema arvates muutumas. „Näiteks 1990ndatel sõideti Soome rallil iga-aastaselt väga palju erinevaid kiiruskatseid, mistõttu oli kohalikke väga raske võita. Toona oli teede tundmise eelis väga suur,“ selgitab prantslane.

Ogier' hinnangul pole viimastel aastatel Soome rallil kavas olnud katsed suurt virvarri läbinud. Iga-aastaselt sõidetakse enam-vähem samal trassil, vaid mõned katsed vahetatakse eelmise ralliga võrreldes välja.

Sebastien Ogier. (Alar Truu)

Sarnaselt Paddonile mainib ka Ogier videote tähtsust mittesoomlastest pilootidele. „Tänu klippidele saame teha palju eeltööd ning see teeb Soomes võitmise lihtsamaks. Muidugi, siin pole kunagi lihtne võita, otse vastupidi,“ sõnab neli aastat tagasi meie põhjanaabrite juures triumfeerinud rallilegend ning manab näole naeratuse.

Ogier tõdeb, et Soome ralli iseloom on unikaalne ning kui piloodil pole võimalik sarnastel teedel tihti harjutada, on Soome trassiga keeruline kohaneda. Kas Ogier leiab ka Prantsusmaalt Soome ralli rajaga sarnanevaid kiireid kruusateid? „Oh ei!“ vastab mees vankumatu kindlusega.

Jari-Matti Latvala

Ka kolmekordne Soome MM-ralli võitja Jari-Matti Latvala usub, et soomlaste dominatsioonist enam rääkida ei saa. „Minevikus sõitsid soomlased kohalikel meistrivõistlustel täpselt samu katseid, mis olid kavas ka MM-etapil,“ alustab Toyota esipiloot.

„1980ndatel ja -90ndatel olid vaat et igal aastal enamik katsetest eelmise ralliga võrreldes erinevad. Tänapäeval on umbes 60-70% katsetest mullusega võrreldes samad, mis võimaldab mittesoomlastel õppida siinseid katseid sõitma,“ ütleb Latvala.

Jari-Matti Latvala. (Alar Truu)

Tema arvates pole soomlastel oma kodurallil enam väga suurt eelist. Samas, peaks MM-etapp kolima Jyväskylä ümbrusest näiteks lõuna poole Tamperesse, näeks Latvala selles soomlastele rasvast plussmärki. On ju meie põhjanaabrite piloodid sealsetel teedel kohalikel meistrivõistlustel võidu kihutanud.

Tommi Mäkinen

53aastane Tommi Mäkinen on ralliajaloo üks suuremaid nimesid. Ta on võitnud neli maailmameistritiitlit ning Soomes on legend võidutsenud viiel korral. Tõsi, neist neli on tulnud MM-sarja arvestuses, sest 1995. aastal sõideti meie põhjanaabrite juures kuni kaheliitriste autode maailma karikasarja etapp.

Küsimusele, miks on soomlased kodurallil nõnda edukad olnud, hüüatab praegu Toyota rallitiimi juhtiv Mäkinen vastuseks: „Aga mullu võitis ju põhjaiirlane [Kris Meeke]! Tänapäeval pole päritolul enam suurt vahet, sest piloodid sõidavad aastast-aastasse enam-vähem samasugust Soome rallit. Praegu on soomlaste ja välismaalaste vahel seis võrdne.“

Tommi Mäkinen. (Alar Truu)

Mäkineni arvates on rallimaailmas üks paik, mille kiiruskatseid võib Soome omadega võrrelda. „Meie ralli käib Eestiga võrreldes rohkem üles-alla, kiiruskatsete iseloomud on teistsugused. Soome mõned katsed ja kruusateed meenutavad Uus-Meremaad, aga sealgi pole sarnaselt Eestiga nii palju hüppeid,“ sõnab Mäkinen.

