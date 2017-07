Jarmo Jagomägi

U18 EMi B-divisjoni turniiril on Eesti mänguni jäänud veel veidi alla kahe tunni. Küll aga turniir juba hoogsalt käima läinud ning praegu pallivad Kalevi Spordihallis Horvaatia ja Ungari. Õhtuleht on mõistagi kohal, kuid mitte ainult. Nimelt on turniiri väisamas ka mitmed NBA skaudid, kellest üks hoiab tihedalt silma peal just ühel horvaadil. Luka Samanici nime kandev, 17aastane 207 sentimeetri pikkune ääremängija, kuulub Barcelona hingekirja. Tema Mike Schmitzi üks suurimaid jälgimisobjekte ongi.

Off to Tallinn for U18 Division B tomorrow morning. Not your typical B Division crop. Talented group. Croatia's Luka Samanic headlining. — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) July 26, 2017