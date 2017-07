Kui Ott Tänak lõhkus neljandal kiiruskatsel rehvi, siis paremini ei käinud ka hetkel maailmameistrivõistlusi juhtiva prantslase Sebastian Ogieri käsi.

Prantslane lõpetas teepervel ning M-Sport teatas, et tänaseks on viga saanud vedrustuse tõttu mehe sõidud sõidetud. Homme jätkab mees rally2-süsteemis.

Not the sight we want to see. Ogier out. (Photo Anton Brorsson) #WRC #RallyFinland SS4 pic.twitter.com/mj9XzjuvDS

ℹ Damaged suspension for @SebOgier after a heavy landing towards the end of SS4. He'll go no further today but we aim for Rally 2 #WRC