Eesti parim rallipiloot Ott Tänak alustas Soome MM-etapi teist päeva liidrikohalt, kuid päeva kolmandal katsel kaotas eestlane katse võitjale veidi üle pooleteise minuti ning langes konkurentsist esikohale välja.

Koos kaardilugeja Martin Järveojaga kihutav Tänak lõhkus ralli neljandal katsel oma parema tagarehvi, lisaks purunes tema M-Spordi Ford Fiesta masina piduriketas. "Sõitsime esimese kurvi kergelt laiaks ja arvatavasti peitus seal midagi huvitavat," selgitas piloot.

Tänak ei otsustanud rehvi keset katset ära vahetada ning tema arvates tundus, et autol on midagi palju tõsisemat viga kui ainult purunenud "jalavari". "Olin üllatunud, et saime auto nii korda teha, et uuesti sõitma saime," lausus Tänak Eesti žurnalistidele.